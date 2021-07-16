В Польше заявили, что Россия и Турция могут нанести «миграционный удар»

Сложная ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе может привести к неприятным последствиям для Европы. Об этом сообщает Myśl Polska.

Как отмечает автор статьи Анджей Запаловский, это лишь разминка перед настоящим «миграционным ударом», за которым якобы стоит Россия.

По его мнению, подобным «оружием» обладают только Россия и Турция, учитывая «пропускную способность» этих стран. При этом автор подчеркнул, что для такой тактики против Европы лучше использовать Украину, чем Белоруссию, так как Киев не контролирует большой участок территории на востоке.

Если Россия и Турция откроют «восточный маршрут» и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Европа окажется беззащитной, подытожил Запаловский. Огромное количество мигрантов просто некуда будет высылать, а на помощь со стороны рассчитывать не стоит, потому что каждая страна попытается закрыться от этой проблемы.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии за наплыв нелегальных мигрантов в Литву.

По его словам, такой наплыв является «нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом». Министр добавил, что таким бизнесом занимается белорусское государство, выступающее как туристическая фирма, организующая процесс от посадки в самолет до пересечения границы. Рау назвал это «комплексными циничными действиями».