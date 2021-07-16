Песков назвал полным фейком статью Guardian о «договоре» России о поддержке Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полным фейком публикацию Guardian о том, что российские власти в 2016 году «договаривались» о поддержке тогдашнего президента США Дональда Трампа.

«Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли президент России Владимир Путин в 2016 году лично дал указание помочь с избранием Трампа.

Накануне Песков назвал «отличным бульварным чтивом» соответствующее предположение зарубежного СМИ.

Guardian утверждает, что в ее распоряжении оказались «слитые документы Кремля», согласно которым Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности Российской Федерации 22 января 2016 года. В публикации сказано, что на заседании присутствовали бывший тогда премьером-министром РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По данным газеты, участники заседания договорились о том, что Белый дом при Дональде Трампе обязан помочь реализовать «стратегические цели» Москвы, среди которых, как утверждает, — «социальная нестабильность» в Соединенных Штатах и ослабление переговорных позиций американского лидера. Издание заявляет, что российским разведведомствам приказом «с подписью Путина» было поручено найти способы поддержать Трампа.