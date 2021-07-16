Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Боррель, выступая на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», заявил, что в Европейском союзе твердо поддерживают инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта в государстве. По его мнению, военная победа боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) приведет к изоляции всего региона. Также он подчеркнул, что в будущем сотрудничество Афганистана с Евросоюзом будет строится на основе тех демократических достижений, произошедших в этой стране за последнее десятилетие.

По словам Захаровой, он также сообщил о том, что ситуация в Афганистане — общая ответственность.

«Набрался смелости, обвел всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане — общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане», — отметила она.

Также представитель МИД России подчеркнула, что самым удачным из выступления высокого представителя ЕС — призыв к созданию в Афганистане «зеленого будущего».

«Не уверена, что все в регионе соотнесут это с климатической повесткой», — добавила она.

Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что четыре страны — Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан — договорились создать площадку для консультаций по мирному афганскому процессу.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.