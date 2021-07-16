Чешский премьер пообещал «сказать правду»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 16 июля написал в Twitter и Facebook, что «завтра скажет правду».

Других комментариев политик не делал, из-за чего некоторые СМИ предположили, что его аккаунты взломали. В то же время издание Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьера заявило, что глава правительства сделал объявление сам.

После этого выяснилось, что таким образом Бабиш прорекламировал свою новую книгу.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил о том, что в будущем хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша.

Кроме того, он отметил, что Чехия, за исключением Болгарии, была бы единственной страной-членом Евросоюза, которую «возглавлял бы солдат».

Президентский срок Земана истекает в 2023 году.