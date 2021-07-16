В Гаване спустя четыре дня после протестов обстановка спокойная

В кубинской столице спустя четыре дня после протестов установилась спокойная обстановка на улицах, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Гаване.

«Часть нарядов полиции, направленная на патрулирование центральных районов кубинской столицы после массовых беспорядков в воскресенье, продолжает нести дежурство», — рассказал корреспондент.

По его данным, полиция патрулирует улицы вокруг гаванского Капитолия и на главной набережной города Малекон.

«Работа мобильного интернета в столице восстановлена, однако доступ в «Фейсбук», WhatsApp и «Инстаграм» до сих пор ограничен. Магазины и заведения общепита работают в соответствии с санитарными нормами, введенными для предотвращения распространения коронавируса: обязательно социальное дистанцирование, рестораны ведут обслуживание только навынос», — указано в сообщении.

Ранее мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе.