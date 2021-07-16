США призывают Грузию отменить назначение судей в Верховный суд

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своем Twitter призвал Грузию отменить назначение шести судей в Верховный суд, которое ранее было утверждено парламентом страны.

«США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», — написал Блинкен.

Также одобрение грузинским парламентом новых назначений в Верховный суд прокомментировал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», — написал Прайс.

По мнению Госдепартамента США, назначение этих шести судей может подорвать доверие «международного сообщества» к грузинской судебной системе и снизить привлекательность страны для инвесторов.