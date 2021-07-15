В «Единой России» заявили, что готовы принять главу ДНР в свои ряды

Партия «Единая Россия» готова принять главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в свои ряды. Такое заявление сделал заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов, передает РИА «Новости».

По словам политика, если поступит соответствующее заявление, то в партии обязательно рассмотрят его, а затем примут все необходимые решения.

Перминов также отметил, что уставные нормы партии предусматривают, что человек сначала становится сторонником, а после принимается в ряды «Единой России».

«И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, добро пожаловать», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что намерен вступать в «Единую Россию».