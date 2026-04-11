В МИД России назвали дату заседания СБ ООН по безопасности судоходства

Заседание Совета Безопасности ООН по безопасности судоходства запланировано на 27 апреля. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, в ходе мероприятия РФ планирует изложить свои принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны в Мировом океане.

При этом Логвинов отметил, что обычно проблемы судоходства обсуждали не в ООН, а на площадке профильной Международной морской организации. Как уточнил директор департамента, теперь, видимо, эта тема входит в повестку дня всемирной организации.

18 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран.

По его словам, кампания, развернутая против судов, которые перевозят грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер. При этом, как отметил Патрушев, риски террористических и диверсионных угроз в отношении судов не снижаются, что приводит к необходимости реализовать целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства.

