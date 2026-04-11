В Белом доме опровергли разморозку иранских активов

Вашингтон не согласился на разморозку иранских активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя США.

До этого агентство сообщало, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном в Пакистане согласилась разморозить денежные активы Тегерана, хранящиеся в Катаре и других иностранных банках при условии, что Исламская республика обеспечит безопасный проход судов по Ормузскому проливу.

Переговоры США и Ирана пройдут в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Основной причиной, по которой Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, являются мины, которые он установил в акватории, а теперь не может их обнаружить. По мнению некоторых СМИ, такое положение дел может осложнить переговоры в Исламабаде. Дело в том, что в марте Иран заминировал пролив сразу после того, как Израиль и США начали войну против страны, что практически остановило движение нефтяных танкеров и других судов. Это привело к росту цен на энергоносители.

Ранее на фоне переговоров Ирана и США через Ормузский пролив прошли несколько судов.