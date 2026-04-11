Голкипер «ПСЖ» Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке после игры Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», передает «Первый спорт».

Журналист спросил, не начал ли Сафонов сомневаться в себе после матча с «Тулузой».

«Почему я должен сомневаться в себе? Не-не, объясни мне. Говорите прямо», — сказал Сафонов.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее французский вратарь заявил, что Люка Шевалье превосходит Сафонова.