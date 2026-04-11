Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке

Виталий Тимкив/РИА Новости

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке после игры Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», передает «Первый спорт».

Журналист спросил, не начал ли Сафонов сомневаться в себе после матча с «Тулузой».

«Почему я должен сомневаться в себе? Не-не, объясни мне. Говорите прямо», — сказал Сафонов.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее французский вратарь заявил, что Люка Шевалье превосходит Сафонова.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!