Россияне пожаловались на сбой системы при оформлении налогового вычета

Россияне пожаловались на начисление пени при оформлении налоговых вычетов
Россияне стали жаловаться на массовый сбой системы Единого налогового счета при подаче документов на налоговый вычет. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, вместо возврата денег люди от налоговиков получали угрозу блокировки счетов и начисление пени.

Так, москвич подал через сайт заявление на вычет за фитнес и образование детей.Однако через три дня ему поступило требование об уплате 259 тысяч рублей налога. При этом в личном кабинете налогоплательщика его заявление на вычеты значилось как декларация о доходах 3-НДФЛ, а через несколько дней мужчине и вовсе пришло официальное требование оплатить долг до конца апреля.

Другой россиянин сообщил, что он подал документы, чтобы получить вычет за лечение, однако в его личном кабинете сразу после подачи декларации образовалась задолженность. Выяснилось, что это был налог за 2023 год, который начислили по ошибке, и на него уже начали начисляться пени.

Еще одному налогоплательщику повезло больше — он уже получил деньги по налоговому вычету, в его личном кабинете неожиданно возник долг на ту же сумму с учетом пени. А на обращения в ФНС не отвечают более трех недель, сообщает Baza.

В прошлом году россияне также столкнулись со сбоями в приложении ФНС, которое не позволяло провести налоговый вычет.

Ранее в России зафиксировали сбой в системе бесконтактной оплаты в магазинах и на заправках.

 
