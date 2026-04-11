СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде

IRIB: делегация Ирана готова к любому сценарию на переговорах с США в Пакистане

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Иранская делегация готова к любому сценарию, даже к тому, что переговоры не приведут к результату», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

До этого агентство Tasnim рассказало, что иранскую делегацию на переговорах с США в Пакистане представит 71 человек.

В состав делегации входят не только переговорщики, но и эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. Возглавляет делегацию спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран примет решение о переговорах с США после консультаций

.