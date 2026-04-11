Война США и Израиля против Ирана
СМИ утверждают, что новый верховный лидер Ирана был изуродован

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения еще в самом начале американо-израильской военной операции. Об этом пишет Reuters.

Журналисты утверждают, что политик пострадал в результате авиаудара, из-за которого не стало его отца Али Хаменеи.

«Сообщения о ранениях Моджтабы Хаменеи совпадают с заявлением министра обороны США Пита Хегсета от 13 марта, в котором он сказал, что Хаменеи был «ранен и, вероятно, изуродован». Источник, знакомый с оценками американской разведки, сообщил агентству <...>, что, по имеющимся данным, Хаменеи потерял ногу», — говорится в публикации.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана в конце февраля. В тот же день многие города Исламской Республики подверглись атакам. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера страны Али Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы.

9 марта в Иране избрали нового верховного лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи. СМИ писали, что политик серьезно пострадал во время атак со стороны американских и израильских войск. Как сообщала газета The Sun, сын Али Хаменеи якобы находится в коме. При этом 10 апреля в Исламской Республике заявили, что новый верховный лидер лично принимал решение о двухнедельном прекращении огня.

Ранее советник Моджтабы Хаменеи получил тяжелое ранение при обстреле Тегерана.

 
