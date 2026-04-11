Россиянку, которая собирала в блоге деньги на борьбу с раком, осудили за мошенничество

Блогерша из Екатеринбурга, собиравшая деньги на борьбу с раком, попала под суд

Блогерша из Екатеринбурга оформила на нового знакомого микрозаймы. Об этом E1.RU рассказал сам пострадавший.

Как сообщается, 27-летняя Елизавета Иваницкая в соцсетях рассказывала о борьбе с раком груди.

«Я прошла 14 курсов химии. Сейчас прошла операцию по удалению обеих м/ж (мастэктомия), И удаление лимфоузлов», — писала она в своем профиле в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка вела денежные сборы на лечение, и подписчики помогали ей, но этих денег, видимо, оказалось недостаточно. Елизавета познакомилась с Алексеем Тарасовым на сайте знакомств, их общение быстро переросло в романтические отношения.

«Пригласив ее к себе в гости, я, к сожалению, столкнулся с крайне неприятными последствиями. Утром я обнаружил, что моя сим-карта исчезла, а на мое имя были оформлены многочисленные микрозаймы в различных организациях», — поделился мужчина.

Иваницкая перевела себе 272 тыс. рублей со счета Тарасова, но в настоящее время мужчина должен банку уже 400 тыс. рублей. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Девушка объяснила поступок стрессом из-за диагноза и заявила, что деньги ушли на лечение и продукты. С учетом смягчающих обстоятельств она получила 2 года условно с испытательным сроком, однако долг так и не вернула, несмотря на обещания. Тем временем Алексей жалуется на ежедневные звонки от коллекторов.

«Я собираюсь судится, чтобы решить этот вопрос, но это долгий процесс. Я искренне желаю Елизавете выздороветь, но хотелось бы, чтобы она приняла на себя свои кредитные обязательства, как обещала в суде. К сожалению, после приговора она забыла про свои обещания», — отметил пострадавший.

