Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянку, которая собирала в блоге деньги на борьбу с раком, осудили за мошенничество

vntskl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша из Екатеринбурга оформила на нового знакомого микрозаймы. Об этом E1.RU рассказал сам пострадавший.

Как сообщается, 27-летняя Елизавета Иваницкая в соцсетях рассказывала о борьбе с раком груди.

«Я прошла 14 курсов химии. Сейчас прошла операцию по удалению обеих м/ж (мастэктомия), И удаление лимфоузлов», — писала она в своем профиле в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка вела денежные сборы на лечение, и подписчики помогали ей, но этих денег, видимо, оказалось недостаточно. Елизавета познакомилась с Алексеем Тарасовым на сайте знакомств, их общение быстро переросло в романтические отношения.

«Пригласив ее к себе в гости, я, к сожалению, столкнулся с крайне неприятными последствиями. Утром я обнаружил, что моя сим-карта исчезла, а на мое имя были оформлены многочисленные микрозаймы в различных организациях», — поделился мужчина.

Иваницкая перевела себе 272 тыс. рублей со счета Тарасова, но в настоящее время мужчина должен банку уже 400 тыс. рублей. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Девушка объяснила поступок стрессом из-за диагноза и заявила, что деньги ушли на лечение и продукты. С учетом смягчающих обстоятельств она получила 2 года условно с испытательным сроком, однако долг так и не вернула, несмотря на обещания. Тем временем Алексей жалуется на ежедневные звонки от коллекторов.

«Я собираюсь судится, чтобы решить этот вопрос, но это долгий процесс. Я искренне желаю Елизавете выздороветь, но хотелось бы, чтобы она приняла на себя свои кредитные обязательства, как обещала в суде. К сожалению, после приговора она забыла про свои обещания», — отметил пострадавший.

Ранее тиктокерша годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!