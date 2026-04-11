В Белгородской области движущийся автомобиль подвергся атаке ВСУ

Гладков: два мужчины пострадали при атаке дрона на машину в Белгородской области

Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по автомобилю в селе Замостье в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент атаки машина находилась в движении. Транспортное средство получило повреждения.

«Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). У одного пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и баротравму, у другого — осколочные ранения головы и спины», — говорится в заявлении.

Гладков уточнил, что пациентов позже транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

10 апреля губернатор Белгородской области сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Как рассказал глава региона, населенный пункт подвергся обстрелу. Из-за действий украинских войск одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

Ранее в Белгородской области при налете БПЛА пострадали четыре человека.