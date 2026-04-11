Во Владикавказе назвали количество поврежденных в результате взрыва домов

Во Владикавказе после взрыва на складе пиротехники повреждены 25 частных домов

Во Владикавказе из-за взрыва на складе пиротехники, по предварительной информации, повреждены 25 частных домов, где проживают 74 человека. Об этом рассказала пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

«По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек», — говорится в публикации.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Двух человек спасти не удалось.

11 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Владикавказа остаются 10 пострадавших, при этом состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники.