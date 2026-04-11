Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Владикавказе назвали количество поврежденных в результате взрыва домов

Во Владикавказе после взрыва на складе пиротехники повреждены 25 частных домов
РИА Новости

Во Владикавказе из-за взрыва на складе пиротехники, по предварительной информации, повреждены 25 частных домов, где проживают 74 человека. Об этом рассказала пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

«По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек», — говорится в публикации.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Двух человек спасти не удалось.

11 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Владикавказа остаются 10 пострадавших, при этом состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
