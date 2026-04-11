Благодатный огонь вновь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает делегация Фонда Андрея Первозванного, передает РИА Новости.

В храме о схождении Благодатного огня молился патриарх Иерусалимский Феофил III, а вместе с ним представители духовенства и паломники. В этот раз от входа патриарха в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь каждый год появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

В Иерусалим по традиции прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного, она получила частицу Благодатного огня и доставит ее в Москву.

Проведение традиционной церемонии передачи Благодатного огня оказалось в этом году под угрозой. Большого числа верующих не ожидалось из-за эскалации на Ближнем Востоке и приостановки рейсов иностранными авиакомпаниями.

Ранее власти Израиля усилили меры безопасности в Старом городе Иерусалима и его окрестностях.

 
Теперь вы знаете
