В Европарламенте предложили не признавать итоги выборов в Госдуму

Комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад комитета по России.

«Члены [комитета] пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм», — сказано в документе.

Ранее в Совете Федерации заявили о запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в Госдуму.

Выборы в Государственную Думу пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.