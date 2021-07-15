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Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал изменение Конституции РФ достойным ответом на новые вызовы. Об этом он написал в телеграмме, направленной читателям научно-популярного комментария к Конституции Российской Федерации.

Глава государства отметил, что российские граждане являются главными авторами и творцами поправок к основному закону.

По его словам, документ от 1993 года доказал свою эффективность, однако Конституция — это «не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ». Российский лидер подчеркнул, что Конституция должна соответствовать запросам и потребностям граждан.

Путин выразил мнение, что отредактированная Конституция позволит обеспечить условия для устойчивого развития России «как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось в конце июня 2020 года. Изменения поддержали 77,92% проголосовавших.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил, что принятие поправок в Конституцию — результат взросления российского общества.

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