Конституционный суд Украины одобрил закон о государственном языке

Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» конституционным», — говорится в сообщении.

По словам представителя Верховной рады в КС Ольги Совгыря, авторы представления о неконституционности закона отметили нарушения в содержании документа и в процессе его принятия.

На спорность положений закона обращала внимание Венецианская комиссия Совета Европы в своем заключении 9 декабря 2019 года.

«По статье 22 Закона <...> Венецианская комиссия отметила, что этим положением устанавливается неоправданно дифференцированное отношение к языкам национальных меньшинств. Это положение является нарушением свободы выражения взглядов и академических свобод лиц, которые хотят создавать научные публикации на языках, не являющихся официальными в ЕС», — привела позицию комиссии Совгыря в своем Telegram-канале.

Подобное замечание комиссия высказывала и в отношении положений закона об особенностях использования государственного языка в сфере печатных СМИ и книгоиздания.

Ранее правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация».

16 января на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.