Путин объяснил смысл Союзного государства России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего нужно Союзное государство России и Белоруссии. Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

«Союзное государство с Белоруссией — это не в прямом смысле государство», — сказал он.

По словам российского лидера, это определенный уровень интеграции, при котором полностью сохраняется суверенитет.

Путин подчеркнул, что Москва всегда ищет компромиссные пути в отношениях с соседями, что устраивало бы все стороны.

До этого Путин рассказал о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, он думал над созданием такого аналитического материала несколько месяцев.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.