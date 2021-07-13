Госдеп США: у Вашингтона и Москвы есть сферы, где их интересы сходятся

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не считают секретом то, что у Вашингтона и Москвы могут найтись сферы, где интересы двух стран сходятся. Об этом он сказал на регулярном брифинге, сообщает ТАСС.

По его словам, такой сферой является проблема изменения климата.

«И [cпецпосланник президента США по климату Джон] Керри в настоящий момент проверяет предложение о возможности совместной работы над глобальным и экзистенциальным вызовом, который представляет собой изменение климата», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее спецпосланник президента США по климату Джон Керри оценил встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИД России назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом.

До этого президент США Джо Байден рассказал на съезде демократов о двух вопросах, по которым могут сотрудничать Москва и Вашингтон — это сферы нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата.