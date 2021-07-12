Захарова показала, как измеряли температуру Керри на встрече с Лавровым

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, на котором видно, как измеряют температуру спецпредставителю президента США по вопросам климата Джона Керри в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», — подписала видеоролик Захарова.

В Москве, 12 июля, проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри.

Ранее Лавров заявил, что считает визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Глава российской дипломатии также добавил, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.