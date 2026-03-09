Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа причина массового отравления детей в одной из школ Нижегородской области

Роспотребнадзор: норовирус стал причиной отравления школьников в Богородске
Shutterstock

Причиной массового отравления в школе №6 в Богородске Нижегородской области стал норовирус. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области на своем сайте.

«Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус 1 генотипа( лабораторно подтвержден в материале от заболевших)», — заявили в ведомстве, отметив, что провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию.

В ходе расследования были выявлены нарушения санитарных норм в пищеблоке. В отношении виновных лиц будут возбуждены дела об административном правонарушении, добавили в Роспотребнадзоре.

О массовом отравлении в школе стало известно 7 марта. На время проверки учреждение было закрыто.

Ранее семеро школьников отравились на уроке химии в Москве.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!