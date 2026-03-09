Названа причина массового отравления детей в одной из школ Нижегородской области

Причиной массового отравления в школе №6 в Богородске Нижегородской области стал норовирус. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области на своем сайте.

«Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус 1 генотипа( лабораторно подтвержден в материале от заболевших)», — заявили в ведомстве, отметив, что провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию.

В ходе расследования были выявлены нарушения санитарных норм в пищеблоке. В отношении виновных лиц будут возбуждены дела об административном правонарушении, добавили в Роспотребнадзоре.

О массовом отравлении в школе стало известно 7 марта. На время проверки учреждение было закрыто.

