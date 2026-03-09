Размер шрифта
В США узнали готовящейся сделке с Кубой

USA Today: Белый дом готовит сделку с Кубой по портам, энергетике и туризму
Alexandre Meneghini/Reuters

Власти США готовят экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время. Об этом пишет газета USA Today со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, детали предполагаемого соглашения между США и Кубой и точные сроки пока неизвестны. Однако соглашение может включать в себя смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану.

Кроме того, в рамках соглашения прорабатываются возможности покинуть остров для президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и остаться на нем для семьи Кастро. Документ, как утверждается, еще содержит разделы по использованию портов, энергетике и туризму.

До этого президент США сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. По его словам, Гавана намерена заключить сделку с Вашингтоном, и госсекретарь Марко Рубио посетит остров, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Трамп уверен, что республика оказалась у него в руках.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости ограничений США в адрес Кубы. Он заверил, что Москва всегда была на стороне республики в ее борьбе за независимость и право идти по собственному пути развития и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что после Ирана США переключатся на Кубу.

 
