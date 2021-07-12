Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки против русского языка на Украине и закон о «коренных народах».
«Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык. Напомню, что новые «майданные» власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом был закон об «очищении власти», закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса», — написал он в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».
Путин напомнил, что также на Украине в этом году был принят законопроект о «коренных народах». Он предполагает, что коренными народами Украины могут считаться только те граждане, которые составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. При этом сама республика очень сложная по территориальному, национальному, языковому составу.
1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.