Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки против русского языка на Украине и закон о «коренных народах».

«Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык. Напомню, что новые «майданные» власти первым делом попыта­лись отменить закон о госу­дарственной языковой поли­тике. Потом был закон об «очищении власти», за­кон об образовании, практически вычерк­нув­ший русский язык из учебного процесса», — написал он в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Путин напомнил, что также на Украине в этом году был принят законопроект о «коренных народах». Он предполагает, что коренными народами Украины могут считаться только те граждане, которые составляют этни­ческое меньшинство и не имеют собственного госу­дар­ственного образования за пределами Украины. При этом сама республика очень сложная по территориальному, нацио­наль­ному, языковому составу.

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.