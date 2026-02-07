Размер шрифта
В минздраве назвали число пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе

Минздрав: шесть человек пострадали при нападении на общежитие медвуза в Уфе
Telegram-канал «Baza»

Шесть человек пострадали в результате нападения на общежитие медицинского университета в Уфе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек», — написал он.

По словам министра, двоих из них отвезли в городскую больницу №18, по одному доставили в городские больницы №13 и №21. Медики оценили состояние пострадавших как стабильное. Один из них отказался от госпитализации.

Также Рахматуллин заявил, что нападавшего подростка доставили в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

7 февраля в Уфе 15-летний подросток устроил поножовщину в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал свастику. При задержании нападавший причинил себе травму, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семиклассница напала с ножом на учителя и сверстницу в Красноярском крае.
 
