Общество

Трое россиян облились кислотой и получили сильные ожоги

SHOT: мужчина и двое подростков получили ожоги, случайно облившись кислотой
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В подмосковном Серпухове мужчина и двое подростков получили сильные ожоги, случайно облившись азотной кислотой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«46-летний местный житель Владислав с 16-летним сыном и его другом-ровесником доставали сосуд с азотной кислотой с верхней полки в кладовке и случайно разлили ее на себя», — сказано в сообщении.

По информации журналистов, наиболее серьезно пострадал мужчина, получивший ожоги 70% поверхности тела. У его 16-летнего сына диагностированы ожоги 30% тела. Второй подросток получил ожоги 10% тела. Врачи оценивают состояние всех троих пострадавших как тяжелое.

12 января в Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в подземном паркинге жилого комплекса. Злоумышленник облил пострадавшую едкой жидкостью из бутылки и скрылся.

Инцидент произошел утром в ЖК на бульваре Владимира Белоглазова. Нападавший поджидал жертву на лестничном спуске в подземный паркинг и выплеснул на нее содержимое стеклянной бутылки.

Ранее вооруженный катаной мужчина изрезал и облил серной кислотой 15 человек на заводе Yokohama в Японии.
 
