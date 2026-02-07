Размер шрифта
Появилось видео, как аттракцион с людьми на полном ходу разрушается в воздухе

В Индии аттракцион с людьми обрушился во время вращения, есть пострадавшие
В индийском городе Фаридабад в штате Харьяна во время вращения на полном ходу обрушилась карусель в парке аттракционов на международном фестивале ремесел «Сураджкунд мела», пишет The Times of India.

В полиции рассказали, что инцидент произошел около 18:15 (15:45 мск). Когда на аттракционе находились люди, качели внезапно накренились и рухнули. При этом не выжил полицейский, который пытался помочь другим пассажирам. Часть качелей ударила его по лицу и голове. После случившегося госпитализировали 13 человек.

В статье говорится, что в отношении оператора аттракциона возбудили уголовное дело. Газета отмечает, что за час до инцидента на фестивале рухнули одни из ворот выставочного комплекса. При этом пострадали взрослый и ребенок.

В конце января в Индии гигантские качели в форме дракона неожиданно упали, когда на них находились десятки детей. По меньшей мере 14 несовершеннолетних получили травмы. Очевидцы рассказали, что аттракцион был явно перегружен, а его конструкция вызывала сомнения в безопасности.

Ранее «Месть мумии» обернулась для пенсионерки обмороком и госпитализацией.
 
