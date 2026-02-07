В МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт

Захарова: мировой спорт должен осознать, что без России он мировым не является

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова кратко прокомментировала информацию, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) готов вернуть Россию в мировой спорт. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является», — заявила Захарова.

Как пишет издание The New York Times, вскоре МОК должен отменить приостановку членства Олимпийского комитета России, что позволит россиянам выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил о несправедливости санкций против России, напомнив про вторжение США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде.