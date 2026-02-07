Размер шрифта
Наука

Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

AJM: ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Рацион, богатый ультрапереработанными продуктами, может существенно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета. Работа опубликована в журнале The American Journal of Medicine (AJM).

Ультрапереработанные продукты — это промышленно изготовленная пища с высоким содержанием сахара, жиров, соли, крахмала и химических добавок, включая эмульгаторы и ароматизаторы. К ним относятся сладкие напитки, снеки, колбасы, полуфабрикаты и готовые блюда. В США такие продукты сегодня составляют около 60% рациона взрослых и до 70% питания детей.

Авторы проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2021–2023 годы. В исследование вошли 4 787 взрослых американцев старше 18 лет, которые предоставили подробную информацию о питании и наличии в анамнезе инфаркта или инсульта.

Участников разделили на четыре группы в зависимости от доли ультрапереработанных продуктов в их рационе. После учета возраста, пола, этнической принадлежности, уровня дохода и курения выяснилось, что люди с самым высоким потреблением такой пищи имели на 47% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел ее реже.

«Наши результаты, основанные на крупной репрезентативной выборке населения США, показывают, что высокий уровень потребления ультрапереработанных продуктов связан со статистически и клинически значимым ростом риска инфаркта и инсульта», — заявил старший автор исследования профессор Чарльз Хеннекинс.

Ранее потребление ультрапереработанных продуктов уже связывали с ожирением, гипертонией, нарушением липидного обмена, инсулинорезистентностью и хроническим воспалением — ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению авторов, ситуация во многом напоминает историю с табаком: вред курения стал очевиден не сразу, и изменения в пищевых привычках также потребуют времени.

«Речь идет не только об индивидуальном выборе. Важно формировать среду, в которой полезная еда будет доступной и простой альтернативой», — подчеркнул Хеннекинс.

Исследователи отмечают, что рост потребления ультрапереработанной пищи может быть связан не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с увеличением частоты колоректального рака, особенно у молодых людей.

Авторы подчеркивают, что, хотя для окончательных выводов необходимы рандомизированные клинические исследования, уже сейчас врачи могут рекомендовать пациентам сокращать долю ультрапереработанных продуктов в рационе как часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее была названа диета, снижающая риск всех типов инсульта у женщин.
 
