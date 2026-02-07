Размер шрифта
Общество

Часть Запорожской области осталась без электричества

Балицкий: Куйбышевский и Приморский округа Запорожской области обесточены
Куйбышевский и Приморский муниципальные округа Запорожской области остались без электричества. Об этом в cвоем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Временное отключение электроснабжения в Куйбышевском и Приморском муниципальных округах», — написал он.

По словам чиновника, специалисты работают над устранением аварийной ситуации, а также выясняют причины отключения.

5 февраля некоторые районы Мелитополя в Запорожской области остались без электричества. Там провели восстановительные работы.

В ночь с 4 на 5 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет украинских дронов на Запорожскую область. Регион атаковали более 30 беспилотных летательных аппаратов.

4 января директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения ЗАЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка».
 
