В Белгороде открыли пункты обогрева из-за перебоев с теплом после ракетной атаки

Власти Белгорода организовали работу двух пунктов обогрева для жителей города в связи с перебоями в теплоснабжении, вызванными очередным ракетным ударом. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«В Белгороде начали работать пункты обогрева по двум адресам. <...> Их открыли на Гражданском проспекте в здании Росстата, там, где находится офис «Единой России», и в здании администрации города Белгорода», – говорится в сообщении.

По данным региональных властей, вечерний обстрел со стороны ВСУ привел к отключению электроэнергии на ряде объектов водоснабжения.

7 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что было выпущено десять ракет. Двое местных жителей получили ранения. Помимо этого, зафиксированы разрушения двух коммерческих объектов, повреждения элементов инфраструктуры, а также пострадало 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных жилых домов.

Ранее в Белгороде произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ.