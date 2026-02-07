Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Белгороде открыли пункты обогрева из-за перебоев с теплом после ракетной атаки

Оперштаб: в Белгороде открыли 2 пункта обогрева из-за проблем с теплоснабжением
Stringer/Reuters

Власти Белгорода организовали работу двух пунктов обогрева для жителей города в связи с перебоями в теплоснабжении, вызванными очередным ракетным ударом. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«В Белгороде начали работать пункты обогрева по двум адресам. <...> Их открыли на Гражданском проспекте в здании Росстата, там, где находится офис «Единой России», и в здании администрации города Белгорода», – говорится в сообщении.

По данным региональных властей, вечерний обстрел со стороны ВСУ привел к отключению электроэнергии на ряде объектов водоснабжения.

7 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что было выпущено десять ракет. Двое местных жителей получили ранения. Помимо этого, зафиксированы разрушения двух коммерческих объектов, повреждения элементов инфраструктуры, а также пострадало 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных жилых домов.

Ранее в Белгороде произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!