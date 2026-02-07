Протестующие против ОИ в Милане запускали фейерверки в полицейских

В Милане прошли столкновения между полицией и протестующими против Олимпиады

Протестующие против зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане устроили столкновения с сотрудниками правопорядка. Соответствующие видеозаписи появились в социальной сети X.

Некоторые демонстранты выступали против вырубки лесов ради строительства олимпийских трасс. Другие недовольны присутствием агентов американской иммиграционной службы (ICE).

Протестующие применяли против полицейских пиротехнику, включая фейерверки, а сотрудники правопорядка в ответ использовали водометы и слезоточивый газ. Также было задержано несколько человек.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее в МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт.