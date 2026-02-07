Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В США четыре человека не выжили, пообедав бледными поганками

AP: в Калифорнии четыре человека не выжили из-за отравления бледными поганками
РИА Новости

В американском штате Калифорния четыре человека отравились бледными поганками, спасти их не удалось. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные органы власти.

В сообщении агентства говорится, что еще трем пострадавшим потребовалась трансплантация печени после употребления ядовитых грибов.

По данным агентства, бледные поганки широко распространились в штате на фоне сырой и теплой погоды, при этом их очень легко спутать со съедобными грибами.

В этой связи Департамент здравоохранения Калифорнии обратился к жителям штата с настоятельной рекомендацией воздержаться от сбора грибов любого вида в текущем году.

Согласно данным ведомства, начиная с середины ноября, в штате было зарегистрировано около тридцати случаев отравления бледными поганками, в результате которых у множества людей развилась печеночная недостаточность или повреждения печени, потребовавшая медицинского вмешательства. Некоторые из пострадавших были госпитализированы в отделения реанимации.

Ранее ученые изучили китайский гриб, вызывающий одинаковые галлюцинации у людей.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!