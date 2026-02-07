В США четыре человека не выжили, пообедав бледными поганками

AP: в Калифорнии четыре человека не выжили из-за отравления бледными поганками

В американском штате Калифорния четыре человека отравились бледными поганками, спасти их не удалось. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные органы власти.

В сообщении агентства говорится, что еще трем пострадавшим потребовалась трансплантация печени после употребления ядовитых грибов.

По данным агентства, бледные поганки широко распространились в штате на фоне сырой и теплой погоды, при этом их очень легко спутать со съедобными грибами.

В этой связи Департамент здравоохранения Калифорнии обратился к жителям штата с настоятельной рекомендацией воздержаться от сбора грибов любого вида в текущем году.

Согласно данным ведомства, начиная с середины ноября, в штате было зарегистрировано около тридцати случаев отравления бледными поганками, в результате которых у множества людей развилась печеночная недостаточность или повреждения печени, потребовавшая медицинского вмешательства. Некоторые из пострадавших были госпитализированы в отделения реанимации.

