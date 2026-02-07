Новый ракетный удар обесточил объекты водоканала Белгорода

После ракетного обстрела Белгорода на некоторых объектах водоканала отключилось электричество, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Там отметили, что на месте работают специалисты. Они оценивают масштабы отключения.

Днем по Белгороду ударили 10 ракет. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме того, были повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов. Во время восстановительных работ в городе ограничили работу лифтов.

Вечером в Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара. ВСУ нанесли его, предположительно, с помощью американской установки РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

Ранее на Украине под удар ВС РФ попала «основа энергосети».