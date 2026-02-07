Размер шрифта
Назван срок начала суда об экстрадиции российского ученого Бутягина на Украину

Польский суд рассмотрит запрос Украины на выдачу Бутягина через месяц
Влад Аганов/YouTube

Основные слушания об экстрадиции арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина могут пройти в Варшаве в конце февраля или начале марта, сообщили в Telegram-канале его родные со ссылкой на мнение адвокатов.

«После отказа в отводе судьи по подозрению в небеспристрастности защита ожидает, что судья Дариуш Любовски вынесет решение об экстрадиции. Команда защиты уже готовится к следующему этапу — апелляции», — говорится в сообщении.

Жалобы на арест Бутягина рассмотрят 10 и 24 февраля, но адвокаты не рассчитывают на их удовлетворение. Если суд все же изменит россиянину меру пресечения, ему все равно придется остаться в Варшаве до слушаний об экстрадиции.

В декабре 2025 года Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти считают незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Ранее российских ученых обязали согласовывать поездки в недружественные страны из-за ареста Бутягина.
 
