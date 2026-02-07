«Ближайшие дни будут тяжелыми»: в минэнерго Украины оценили последствия удара ВС РФ

Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале об итогах заседания оперштаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

В ведомстве назвали ситуацию в энергосистеме страны после массированного обстрела «крайне сложной». В большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть украинцам свет и тепло.

«Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — отметили в министерстве.

Там добавили, что киевляне сейчас получают электроэнергию на полтора-два часа в сутки. В каждом районе столицы разворачивают дополнительные пункты несокрушимости (работают при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации; в них есть свет, тепло, мобильная связь и интернет).

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».

Ранее Гладков застрял в лифте во время блэкаута.