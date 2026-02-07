Размер шрифта
Названа новая музыка к программе Гуменника на Олимпиаде

Фигурист Гуменник выступит на Олимпиаде под «Waltz 1805» композитора Акопяна
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник выступит в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Это саундтрек из кинофильма «Онегин». Примечательно, что произвольная Гуменника так же поставлена по роману «Евгений Онегин».

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее она рассказала, что было найдено хорошее решение, однако не стала раскрывать подробности.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Ранее МОК открестился от проблем Гуменника с музыкой к короткой программе.
 
