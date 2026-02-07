Семерым сотрудникам партии АдГ запретили вход в бундестаг

После федеральных выборов в феврале 2025 года администрация бундестага отказала в пропусках семи сотрудникам, связанным с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, двое из этих сотрудников были трудоустроены в парламентской фракции, а остальные пятеро – у отдельных депутатов. В результате отказа в выдаче пропусков они лишены доступа в здания Бундестага, а также возможности получать заработную плату.

Представитель администрации немецкого парламента подтвердил, что все сотрудники фракций, прежде чем получить пропуск в здание, проходят проверку на соответствие определенным требованиям безопасности и надежности. По данным газеты, в случае возникновения опасений относительно соответствия лица установленным критериям, в выдаче пропуска может быть отказано.

Bild указывает, что конкретные причины отказа в предоставлении пропусков не разглашаются. Ни администрация Бундестага, ни фракция АдГ не предоставили комментариев по данной ситуации. Согласно внутреннему распорядку, проверка на соответствие требованиям безопасности и надежности необходима для предотвращения потенциальных угроз безопасности парламента и обеспечения его эффективной работы.

Ранее полиция задержала депутата от АдГ Йорга Дорнау во время заседания ландтага Саксонии.