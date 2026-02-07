Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

Семерым сотрудникам партии АдГ запретили вход в бундестаг

Администрация бундестага отказала в пропусках семи сотрудникам партии АдГ
Piotr Piatrouski/Shutterstock/FOTODOM

После федеральных выборов в феврале 2025 года администрация бундестага отказала в пропусках семи сотрудникам, связанным с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, двое из этих сотрудников были трудоустроены в парламентской фракции, а остальные пятеро – у отдельных депутатов. В результате отказа в выдаче пропусков они лишены доступа в здания Бундестага, а также возможности получать заработную плату.

Представитель администрации немецкого парламента подтвердил, что все сотрудники фракций, прежде чем получить пропуск в здание, проходят проверку на соответствие определенным требованиям безопасности и надежности. По данным газеты, в случае возникновения опасений относительно соответствия лица установленным критериям, в выдаче пропуска может быть отказано.

Bild указывает, что конкретные причины отказа в предоставлении пропусков не разглашаются. Ни администрация Бундестага, ни фракция АдГ не предоставили комментариев по данной ситуации. Согласно внутреннему распорядку, проверка на соответствие требованиям безопасности и надежности необходима для предотвращения потенциальных угроз безопасности парламента и обеспечения его эффективной работы.

Ранее полиция задержала депутата от АдГ Йорга Дорнау во время заседания ландтага Саксонии.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!