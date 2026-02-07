«Украина должна подать в суд»: Гашека возмутило участие россиян в ОИ-2026

Экс-вратарь Гашек заявил, что Украина должна подать в суд из-за россиян на ОИ

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X возмутился тем фактом, что российские спортсмены имеют возможности участвовать в зимних Олимпийских играх — 2026.

«14 российских спортсменов! Организаторы — Италия и МОК — несут полную ответственность за это. Украина должна подать на них в суд на миллиарды евро. Жизнь — это больше, чем игра!» — написал Гашек.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

Ранее фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде.