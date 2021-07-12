Зеленский обсудил реформы на Украине с президентом Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова телеканалу «Украина-24».

«Говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», — сообщил Никифоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 12 июля, он намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2». По словам главы государства, данная встреча с канцлером ФРГ очень «важна в энергетическом плане». Зеленский признал, что баланс между безопасностью и экономикой найти трудно.

При этом в Госдуме РФ считают, что российский газ важен Европе, так как через газопровод «Северный поток — 2» он будет обходиться европейцам дешевле, чем через трубу Украины и американский СПГ тем более.

«Северный поток — 2» станет также одной из тем переговоров канцлера ФРГ с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться 15 июля. В Вашингтоне при этом называли газопровод «плохой сделкой».