Российских дипломатов в Афганистане эвакуировали в Узбекистан

Российские дипломаты в Афганистане были эвакуированы из Мазари-Шарифа и Хайратона в Узбекистан. Об этом сообщил официальный представитель и пресс-секретарь узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

«Подтверждаю, что в настоящее время дипломаты, работавшие в консульском учреждении Российской Федерации в Хайратоне, благополучно доставлены на территорию Узбекистана», — сказал Кабулжанов.

Ранее министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов во время телефонного разговора обсудили деградацию ситуации в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками Талибана (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.