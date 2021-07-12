Германия отменила встречу министра обороны с Зеленским

Встреча министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна была пройти в Берлине, отменена. Об этом сообщил представитель немецкого ведомства, передает РИА «Новости».

«Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится», — сказал источник.

Он уточнил, что не может дать дополнительную информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во время визита в Вильнюс заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 12 июля, намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2».

По словам главы государства, данная встреча с канцлером ФРГ очень «важна в энергетическом плане». Зеленский признал, что баланс между безопасностью и экономикой найти трудно.