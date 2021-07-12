Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Об этом рассказал европейский источник, передает РИА «Новости».

«Да, санкции были продлены», — сказал он.

По его словам, к такому решению пришли лидеры европейских стран на саммите, который прошел 24-25 июня.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой якобы прибегают Россия и Китай.

До этого Боррель сообщал, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России.