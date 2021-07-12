Евросоюз продлил санкции против России
Карина Казанцева
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Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Об этом рассказал европейский источник, передает РИА «Новости».
«Да, санкции были продлены», — сказал он.
По его словам, к такому решению пришли лидеры европейских стран на саммите, который прошел 24-25 июня.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой якобы прибегают Россия и Китай.
До этого Боррель сообщал, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России.
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