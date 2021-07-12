Глава МИД Белоруссии оценил возможный запуск прямых авиарейсов в Крым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
РИА «Новости»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в случае открытия прямых авиарейсов в Крым Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По его словам, если открытие рейсов станет выгодным для общества, страны и для государства, то соответствующее решение будет принято.

«Крым — это действительно прекрасная территория. Прекрасное место для отдыха. И белорусы в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым. И сейчас запрета на поездки не существует. Понятно, что с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя», — отметил дипломат.

Ранее в Госдуме заявили, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко давно пора занять четкую позицию по статусу Крыма и не откладывать поездку на полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.