Глава МИД Белоруссии оценил возможный запуск прямых авиарейсов в Крым

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в случае открытия прямых авиарейсов в Крым Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По его словам, если открытие рейсов станет выгодным для общества, страны и для государства, то соответствующее решение будет принято.

«Крым — это действительно прекрасная территория. Прекрасное место для отдыха. И белорусы в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым. И сейчас запрета на поездки не существует. Понятно, что с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя», — отметил дипломат.

Ранее в Госдуме заявили, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко давно пора занять четкую позицию по статусу Крыма и не откладывать поездку на полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.