На выборы в Госдуму выдвинуты около 5 тысяч кандидатов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на выборы депутатов Госдумы было выдвинуто около 5 тыс. кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы», — сказала она, уточнив, что эти данные касаются единого избирательного округа.

Памфилова добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, еще 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил окончательный порядок выборов.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.