На выборы в Госдуму выдвинуты около 5 тысяч кандидатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра... Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Илья Питалев/РИА Новости

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на выборы депутатов Госдумы было выдвинуто около 5 тыс. кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы», — сказала она, уточнив, что эти данные касаются единого избирательного округа.

Памфилова добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, еще 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил окончательный порядок выборов.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.