В Израиле расследуют возможное мошенничество олигарха Коломойского

Израильские правоохранители начали расследование возможного мошенничества с участием украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает Kyiv Post.

Деловые партнеры бизнесмена якобы не выплатили $20 млн за уголь, который был куплен в 2019 году. Топливо они приобрели у компании белорусского олигарха Николая Воробья и перепродали «Центрэнерго». По данным издания, коллеги украинского олигарха закрыли свою компанию, чтобы не платить за уголь.

Отмечается, что представители продавца якобы обратились в полицию Израиля с заявлением о вероятном мошенничестве, но никому из фигурантов дела пока не было предъявлено обвинений.

Сам Коломойский опроверг данные об уголовном производстве в Израиле. Он также заявил, что не ведет дел с белорусским олигархом.

Ранее американские власти обвинили Игоря Коломойского в коррупции в крупных размерах. Обвинения относятся к периоду 2014-2015 года, когда предприниматель занимал пост губернатора Днепропетровской области.