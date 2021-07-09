Киев назвал условие для переговоров по Донбассу

Киев отказывается вести переговоры в рамках контактной группы по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский телеканалу «Наш».

Журналистка ДНР Майя Пирогова была заочно приговорена к 10 годам лишения свободы по ст. 258-3 ч.1 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

»[Переговорный процесс] действительно заблокирован. И дело действительно в той гражданке [Пироговой], о которой вы говорите. Она приговорена по нескольким статьям. Она осуждена первый раз еще... в середине 2000-х. Там — экономические преступления, мошенничество. она сидела в СИЗО. Затем она еще раз была осуждена после 2014 года — фактически за терроризм — это политическая составляющая ее деятельности », — заявил он.

По мнению Казанского, Пирогову держат в делегации «ради провокаций, и Украина готова продолжать переговоры лишь при ее отсутствии.

Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта регулярно происходят перестрелки.