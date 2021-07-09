В США бывший замдиректора «Военторга» Тейф приговорен к пяти годам тюрьмы

Бывший заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф приговорен к пяти годам тюремного заключения, а его бывшая жена Татьяна Тейф — к уже отбытому сроку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального суда Восточного округа штата Северная Каролина.

После освобождения Тейфа, как ожидается, депортируют в Белоруссию, Израиль или Россию (у него есть гражданства всех трех стран).

Ранее сообщалось, что Тейф признал свою вину в США. Американские власти считают его виновным в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений о зарубежных активах.

Обвиняемый рассказал, что дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в мае 2018 года. Также Тейф признался, что предоставил ложные сведения при въезде в Соединенные Штаты по иммиграционной визе в 2018 году.

Бывший заместитель директора «Военторга» въехал в США в 2010 году — там у него была недвижимость в Северной Каролине. Тейфа арестовали в декабре 2018 года вместе с женой.